Кондратьев: здравницы Кубани примут более 120 детей из Курской области

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Краснодарский край вместе со всей страной продолжает оказывать помощь Курской области.

По его словам, неравнодушные жители Кубани и волонтеры регулярно отправляют в Курскую область гуманитарные грузы.

Глава региона уточнил, что детей из Курской области примут здравницы Черноморского побережья. В Анапе уже отдыхают 17 детей, еще 79 приедут в Кабардинку 31 августа. В ближайшее время на побережье приедут еще 30 детей из Курской области.

«Вместе с оздоровлением для них подготовили интересную досуговую программу. Надеюсь, ребятам у нас понравится, они отдохнут, наберутся сил и ярких впечатлений», — написал Кондратьев в Telegram.

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