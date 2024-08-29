Схему движения поездов на юг в объезд Курской области продлили на месяц

Федеральная пассажирская компания продлила измененную схему движения поездов, следующих по территории Курской области.

Речь идет о пассажирских поездах № 360/359 Адлер — Калининград и № 360/359 Калининград – Адлер. Эти составы с 31 августа по 29 сентября будут следовать без остановок и посадки и высадки пассажиров на станциях Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля.

Схемы движения поездов изменили в целях обеспечения безопасности пассажиров в пути следования, сообщает Федеральная пассажирская компания.

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