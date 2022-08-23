В сентябре в Краснодарском крае откроются все заведения сети «Вкусно — и точка»
Экономика
23.08.2022 13:14
До конца сентября компания «Вкусно — и точка» планирует открыть на Кубани все точки общепита, ранее принадлежавшие сети McDonald’s, покинувшей Россию из-за спецоперации на Украине.
Всего в Краснодарском крае в разных городах было 34 ресторана. После ребрендинга открылись еще не все.
«У нас сейчас в Краснодарском крае открыто 24 предприятия, еще 10 мы откроем до конца сентября», — цитирует сообщение компании «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 12 июля открылись четыре ресторана сети «Вкусно — и точка», еще два начали работу в Новороссийске. В августе стало известно, что сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола — и точка».
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