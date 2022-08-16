Сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола — и точка»

Сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола — и точка»

Регистрация нового товарного знака необходима для названия фирменного газированного напитка на замену Coca-Cola, производство которого прекращено в России.

Информация о регистрации появилась в данных базы «Спарк». Среди поданных сетью на регистрацию товарных знаков значатся не только «Кола — и точка», а также «Кола и точка», «ТочкаКола».

Также «Вкусно — и точка» подала заявки на товарные знаки «Кафе — и точка», «ВкусноКафе», «ТочкаКофе» для названия снова открывшихся кафе, которые ранее назывались «Маккафе». В перечне заявок также есть «ТочкаЗавтрака» и «ТочкаЭкспресс» для наименования кофеен.

Также среди поданных сетью на регистрацию товарных знаков значатся названия для службы доставки «Доставка — и точка», «ТочкаДоставки», «ВкусноДоставка». А также возможные названия для замены «Макавто»: «Авто — и точка» и «Киоск — и точка».

Бывшая сеть McDonald’s после продажи бизнеса российскому собственнику теперь работает под новым брендом «Вкусно — и точка». Новый гендиректор сети Олег Пароев ранее заявил о том, что компания намерена открыть все предприятия в сентябре, сообщает ТАСС.

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