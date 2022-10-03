Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В сентябре от жителей Кубани в Центр управления регионом поступило более 9,6 тыс. обращений

Общество
03.10.2022 18:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sentyabre-ot-zhitelej-kubani-v-tsentr-upravleniya-regionom-postupilo-bolee-9-6-tys-obrashhenij
В сентябре от жителей Кубани в Центр управления регионом поступило более 9,6 тыс. обращений
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсудили работу ЦУР.

Центр управления регионом фиксирует обращения жителей Кубани, которые сообщают о различных проблемах.

«Сегодня как никогда важно быстро реагировать на риски, давать людям исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. Необходимо выстроить работу на предупреждение», — отметил губернатор.

Руководитель ЦУР Юрий Шевченко сообщил, что в сентябре через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» поступило более 4,4 тыс. сообщений. Это на 25% меньше, чем в августе. Чаще всего кубанцы задают вопросы о ремонте дорог, вакцинации и лечении коронавируса и благоустройстве.

Система «Инцидент Менеджмент» зарегистрировала более 5,2 тыс. сообщений. В основном — в Горячем Ключе, Сочи, Анапе, Геленджике и Крымском районе. Большинство обращений поступило на тему отсутствия электричества и холодной воды, а также о работе общественного транспорта. Жители Кубани спрашивали о строительстве школ и детских садов. Все обращения перенаправляли властям на местах, в чьей компетенции находится решение вопросов.

ЦУР каждую неделю проводит прямые эфиры с главами городов и районов. Прошло уже более 30 эфиров, которые посмотрели более 450 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае оценили работу муниципальной власти.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
  6. Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях