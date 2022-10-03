В сентябре от жителей Кубани в Центр управления регионом поступило более 9,6 тыс. обращений

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсудили работу ЦУР.

Центр управления регионом фиксирует обращения жителей Кубани, которые сообщают о различных проблемах.

«Сегодня как никогда важно быстро реагировать на риски, давать людям исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. Необходимо выстроить работу на предупреждение», — отметил губернатор.

Руководитель ЦУР Юрий Шевченко сообщил, что в сентябре через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» поступило более 4,4 тыс. сообщений. Это на 25% меньше, чем в августе. Чаще всего кубанцы задают вопросы о ремонте дорог, вакцинации и лечении коронавируса и благоустройстве.

Система «Инцидент Менеджмент» зарегистрировала более 5,2 тыс. сообщений. В основном — в Горячем Ключе, Сочи, Анапе, Геленджике и Крымском районе. Большинство обращений поступило на тему отсутствия электричества и холодной воды, а также о работе общественного транспорта. Жители Кубани спрашивали о строительстве школ и детских садов. Все обращения перенаправляли властям на местах, в чьей компетенции находится решение вопросов.

ЦУР каждую неделю проводит прямые эфиры с главами городов и районов. Прошло уже более 30 эфиров, которые посмотрели более 450 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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