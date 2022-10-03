В Краснодарском крае оценили работу муниципальной власти
Об итогах ежегодного мониторинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления сообщил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев.
Лидерами в комплексной оценке стали: Новороссийск, Анапа, Сочи, Краснодар, Армавир.
Среди муниципальных районов высокие рейтинги получили Северский, Славянский, Тихорецкий, Динской и Кавказский районы.
«Нижние строчки рейтинга заняли Мостовский, Приморско-Ахтарский, Крыловский, Брюховецкий, Новопокровский районы. Этим муниципалитетам совместно с членами экспертной комиссии необходимо провести детальную оценку по всем направлениям», — написал вице-губернатор в Telegram.
Деятельность органов местного самоуправления оценивали более чем по 60 параметрам, объединенным в пять направлений: экономическое развитие, социально-культурная сфера, жилищная политика и ЖКХ, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Также оценивали эффективность работы руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций при помощи опросов.
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