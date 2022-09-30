Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Главой Мостовского района переизбран Сергей Ласунов

Политика
30.09.2022 17:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavoj-mostovskogo-rajona-pereizbran-sergej-lasunov
Главой Мостовского района переизбран Сергей Ласунов
Фото t.me/igorchagaev

Об этом стало известно 30 сентября на 30 сессии Совета муниципалитета.

«По итогам голосования Сергей Викторович одержал убедительную победу, за него проголосовали все присутствующие на сессии депутаты районного Совета», — написал заместитель главы губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев в Telegram.

Вице-губернатор пожелал Сергею Ласунову плодотворной работы и новых достижений.

Читайте также: главой Славянского района переизбран Роман Синяговский.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях