Главой Мостовского района переизбран Сергей Ласунов

Фото t.me/igorchagaev

Об этом стало известно 30 сентября на 30 сессии Совета муниципалитета.

«По итогам голосования Сергей Викторович одержал убедительную победу, за него проголосовали все присутствующие на сессии депутаты районного Совета», — написал заместитель главы губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев в Telegram.

Вице-губернатор пожелал Сергею Ласунову плодотворной работы и новых достижений.

Читайте также: главой Славянского района переизбран Роман Синяговский.