Главой Мостовского района переизбран Сергей Ласунов
Политика
30.09.2022 17:00
Об этом стало известно 30 сентября на 30 сессии Совета муниципалитета.
«По итогам голосования Сергей Викторович одержал убедительную победу, за него проголосовали все присутствующие на сессии депутаты районного Совета», — написал заместитель главы губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев в Telegram.
Вице-губернатор пожелал Сергею Ласунову плодотворной работы и новых достижений.
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