Главой Славянского района переизбран Роман Синяговский
Политика
28.09.2022 14:14
Выборы главы Славянского района состоялись 28 сентября во время 30-й сессии Совета муниципального образования.
По результатам работы конкурсной комиссии на должность главы были представлены три кандидата.
«В результате голосования депутаты Совета единогласно избрали Романа Синяговского. Желаю Роману Ивановичу новых успехов и достижений на благо района и всего края», — написал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев в Telegram.
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