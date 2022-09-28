Главой Славянского района переизбран Роман Синяговский

Роман Синяговский. Фото t.me/igorchagaev

Выборы главы Славянского района состоялись 28 сентября во время 30-й сессии Совета муниципального образования.

По результатам работы конкурсной комиссии на должность главы были представлены три кандидата.

«В результате голосования депутаты Совета единогласно избрали Романа Синяговского. Желаю Роману Ивановичу новых успехов и достижений на благо района и всего края», — написал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев в Telegram.

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