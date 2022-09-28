Кондратьев: с новым созывом ЗСК нам предстоит сохранить экономику региона и обеспечить ее рост

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 сентября принял участие в первой сессии ЗСК седьмого созыва.

Глава региона отметил, что сформировался сильный, профессиональный, многопартийный состав кубанского парламента.

«Седьмой созыв обновился почти наполовину. В ЗСК пришли депутаты со свежими идеями. Профессионалы, которые достигли достойных результатов в своей области деятельности, а, значит, смогут многое сделать для края. Впереди ждет напряженная работа. С сегодняшнего дня на ваши плечи ложиться ответственность как минимум за качество жизни 6 миллионов человек, за то, чтобы Кубань оставалась сильным и успешным регионом», — отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что новому парламенту предстоит сохранить экономику Кубани и обеспечить ее рост, выполнить все соцобязательства перед избирателями. По словам губернатора, положительной динамики развития удалось достичь за счет взвешенной политики ЗСК шестого созыва. Парламентарии предыдущего созыва поддерживали инициативы органов исполнительной власти и принимали работающие законы, что кардинально изменило градостроительную политику региона, ускорило решение проблем обманутых дольщиков, а краевой бюджет оставался социально ориентированным.

Во время первой сессии на пост председателя ЗСК единогласно избрали спикера предыдущего созыва Юрия Бурлачко. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что задача спикера ЗСК в обеспечении взаимодействия общества и власти.

«Юрий Бурлачко смог выстроить такую работу на самом высоком уровне. Никогда не оставался безучастным к судьбе края. Сегодняшнее непростое время требует срочных, порой непростых, но необходимых решений. Уверен, наше сотрудничество останется плодотворным», — сказал губернатор.

«Оглядываясь назад, мне не стыдно ни за один день работы с депутатами шестого созыва. Мы показали, что в единстве наша сила. Приняли много важных законодательных актов, которые позволили краю двигаться вперед. Уверен, что и седьмой созыв будет исходить из таких же приоритетов», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

После этого депутаты обозначили основные направления и первоочередные задачи, которые будет решать новый состав ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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