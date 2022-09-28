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В Краснодаре пройдет первая сессия VII созыва ЗСК

Политика
28.09.2022 08:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-pervaya-sessiya-vii-sozyva-zsk
Видео канала «Кубань 24»

Законодательное собрание края 28 сентября будет заседать в новом составе.

Седьмой созыв сформирован по итогам выборов, которые прошли в сентябре. На первой сессии, прежде всего, будут решать организационные вопросы — предстоит сформировать состав профильных комитетов и избрать председателя ЗСК. Также будут озвучены итоги выборов.

Накануне депутаты-единороссы кубанского парламента приняли единогласное решение о выдвижении на пост председателя Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва руководителя партийной фракции Юрия Бурлачко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае обнародовали официальные итоги выборов в ЗСК. Явка избирателей на Кубани превысила 53%.

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