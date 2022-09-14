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В Краснодарском крае обнародовали официальные итоги выборов в ЗСК

Политика
14.09.2022 18:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-obnarodovali-ofitsialnye-itogi-vyborov-v-zsk
В Краснодарском крае обнародовали официальные итоги выборов в ЗСК
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Стали известны официальные итоги выборов в Законодательное собрание Краснодарского края. В региональный парламент VII созыва прошли представители пяти партий.

Явка избирателей на Кубани превысила 53%.

«Партии «Единая Россия» отдали свои голоса 70,8% принявших участие в голосовании. Она продолжает оставаться главным игроком политического поля Кубани. Помимо единороссов, в состав Законодательного собрания края войдут представители КПРФ, получившей 10,76% голосов, ЛДПР (6,63%) и «Справедливой России» (5,78%). Совсем немного не удалось добрать партии «Новые люди». Политические партии представлены также и в одномандатных округах. К числу вышеперечисленных необходимо добавить и «Партию роста», представитель которой одержал победу в одном из округов. Таким образом, в составе краевого парламента будет широкий спектр политических партий, пользующихся доверием кубанцев», — сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Председатель региональной избирательной комиссии Алексей Черненко отметил, что по краевому избирательному округу представители краснодарского отделения «Единой России» получили 21 мандат, КПРФ — два, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по одному.

По одномандатным округам всего избрали 45 депутатов. «Единая Россия» получила 41 мандат, ЛДПР — два, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Партия роста» — по одному, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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