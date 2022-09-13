Иван Тутушкин: Краснодарский край справился с избирательной кампанией

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Координатор Краснодарского регионального отделения партии ЛДПР Иван Тутушкин заявил, что выборы на Кубани были объективными, легитимными и прозрачными.

Тутшкин отметил, что прошедшие выборы дались нелегко, в том числе из-за сильной конкуренции.

«Краснодарское региональное отделение партии ЛДПР уверено, что регион справился с избирательной кампанией, в том числе благодаря работе краевой избирательной комиссии. Это доказывает высокая явка избирателей, которая составила более 53%. Нашими наблюдателями серьезных моментов нарушений зафиксировано не было. Были выявлены отдельные случаи излишней бдительности, а точнее провокаций от некоторых представителей политической партии КПРФ. Подорвать доверие к избирательной системе и выборам в целом, провоцируя, показывая свое отношение к членам избирательной комиссии, нашим наблюдателям, — это, конечно, несерьезно. По итогам выборов мы провели анализ, сделали соответствующие выводы. ЛДПР на Кубани продолжит работу, отстаивая права и интересы наших избирателей», — заключил координатор Краснодарского регионального отделения партии Иван Тутушкин.

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