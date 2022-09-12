В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
Политика
12.09.2022 14:35
В новый состав Законодательного собрания региона войдут 45 парламентариев. В их числе 41 «единоросс», два представителя ЛДПР, а также по одному депутату от партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Партия Роста».
Уточненный список депутатов ЗСК, которые были избраны по одномандатным округам, с количеством избирателей, проголосовавших за кандидата, выглядит так:
- Граф-Колесник Владислав Владимирович (Справедливая Россия — Патриоты — За Правду) — 12750
- Тутушкин Иван Геннадьевич (ЛДПР) — 6471;
- Гринев Станислав Владимирович («Единая Россия») — 1437;
- Николенко Станислав Александрович («Единая Россия») — 17253;
- Брагарник Игорь Самуилович («Единая Россия») — 15024;
- Трубилин Александр Иванович («Единая Россия») — 16821;
- Головченко Галина Александровна («Единая Россия») — 7 тыс. 947;
- Бузмаков Алексей Викторович («Единая Россия») — 11 тыс. 247;
- Лобачев Николай Федорович («Единая Россия») — 23 тыс. 407;
- Дорошев Андрей Александрович («Единая Россия») — 14 тыс. 798;
- Артеменко Иван Петрович («Единая Россия») — 48 тыс. 672;
- Колодяжный Михаил Михайлович («Единая Россия») — 37 тыс. 43;
- Штаничев Алексей Васильевич («Единая Россия») — 45 тыс. 65;
- Титов Алексей Николаевич («Единая Россия») — 53 тыс. 323;
- Галенко Александр Петрович («Единая Россия») — 48 тыс. 473;
- Зюзин Владимир Александрович («Единая Россия») — 70 тыс. 942;
- Очкаласова Татьяна Виталиевна («Единая Россия») — 77 тыс. 224;
- Носов Сергей Владимирович («Единая Россия») — 48 тыс. 726;
- Маковеев Александр Владимирович («Единая Россия») — 46 тыс. 242;
- Косяников Сергей Васильевич («Единая Россия») — 54 тыс. 444;
- Беловол Жанна Викторовна («Единая Россия») — 34 тыс. 768;
- Лыбанев Владимир Викторович («Единая Россия») — 55 тыс. 884;
- Белан Сергей Алексеевич («Единая Россия») — 21 тыс. 837;
- Поголов Александр Викторович («Единая Россия») — 34 тыс. 827;
- Сбитнев Вячеслав Леонидович («Единая Россия») — 33 тыс. 177;
- Орлов Сергей Иванович («Единая Россия») — 56 тыс. 806;
- Шендрик Евгений Демьянович («Единая Россия») — 31 тыс. 555;
- Харламов Владимир Иванович («Единая Россия») — 28 тыс. 981;
- Чернявский Виктор Васильевич («Единая Россия») — 38 тыс. 290;
- Чемерис Игорь Владимирович («Единая Россия») — 48 тыс. 17;
- Морарь Николай Иванович («Единая Россия») — 53 тыс. 855;
- Пархоменко Юлия Викторовна (Партия Роста) — 57 тыс. 825;
- Ярышев Сергей Николаевич («Единая Россия») — 40 тыс. 75;
- Карпенко Александр Николаевич («Единая Россия») — 56 тыс. 51;
- Горбань Андрей Евгеньевич («Единая Россия») — 53 тыс. 440;
- Чалый Николай Филиппович («Единая Россия») — 36 тыс. 712;
- Димитриев Константин Триондофилович («Единая Россия») — 39 тыс. 252;
- Орленко Сергей Юрьевич («Единая Россия») — 37 тыс. 107;
- Косач Алексей Сергеевич («Единая Россия») — 47 тыс. 639;
- Булдин Андрей Владимирович («Единая Россия») — 38 тыс. 892;
- Джеус Александр Васильевич («Единая Россия») — 41 тыс. 108;
- Иванчикова Вероника Валерьевна (ЛДПР) — 31 тыс. 10;
- Тепляков Виктор Нодариевич («Единая Россия») — 52 тыс. 494;
- Юнанов Борис Геннадьевич («Единая Россия») — 30 тыс. 433;
- Невзорова Анна Владимировна («Единая Россия») — 2 тыс. 671.
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