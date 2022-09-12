В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам

Фото пресс-службы ЗСК

В новый состав Законодательного собрания региона войдут 45 парламентариев. В их числе 41 «единоросс», два представителя ЛДПР, а также по одному депутату от партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Партия Роста».

Уточненный список депутатов ЗСК, которые были избраны по одномандатным округам, с количеством избирателей, проголосовавших за кандидата, выглядит так:

Граф-Колесник Владислав Владимирович (Справедливая Россия — Патриоты — За Правду) — 12750 Тутушкин Иван Геннадьевич (ЛДПР) — 6471; Гринев Станислав Владимирович («Единая Россия») — 1437; Николенко Станислав Александрович («Единая Россия») — 17253; Брагарник Игорь Самуилович («Единая Россия») — 15024; Трубилин Александр Иванович («Единая Россия») — 16821; Головченко Галина Александровна («Единая Россия») — 7 тыс. 947; Бузмаков Алексей Викторович («Единая Россия») — 11 тыс. 247; Лобачев Николай Федорович («Единая Россия») — 23 тыс. 407; Дорошев Андрей Александрович («Единая Россия») — 14 тыс. 798; Артеменко Иван Петрович («Единая Россия») — 48 тыс. 672; Колодяжный Михаил Михайлович («Единая Россия») — 37 тыс. 43; Штаничев Алексей Васильевич («Единая Россия») — 45 тыс. 65; Титов Алексей Николаевич («Единая Россия») — 53 тыс. 323; Галенко Александр Петрович («Единая Россия») — 48 тыс. 473; Зюзин Владимир Александрович («Единая Россия») — 70 тыс. 942; Очкаласова Татьяна Виталиевна («Единая Россия») — 77 тыс. 224; Носов Сергей Владимирович («Единая Россия») — 48 тыс. 726; Маковеев Александр Владимирович («Единая Россия») — 46 тыс. 242; Косяников Сергей Васильевич («Единая Россия») — 54 тыс. 444; Беловол Жанна Викторовна («Единая Россия») — 34 тыс. 768; Лыбанев Владимир Викторович («Единая Россия») — 55 тыс. 884; Белан Сергей Алексеевич («Единая Россия») — 21 тыс. 837; Поголов Александр Викторович («Единая Россия») — 34 тыс. 827; Сбитнев Вячеслав Леонидович («Единая Россия») — 33 тыс. 177; Орлов Сергей Иванович («Единая Россия») — 56 тыс. 806; Шендрик Евгений Демьянович («Единая Россия») — 31 тыс. 555; Харламов Владимир Иванович («Единая Россия») — 28 тыс. 981; Чернявский Виктор Васильевич («Единая Россия») — 38 тыс. 290; Чемерис Игорь Владимирович («Единая Россия») — 48 тыс. 17; Морарь Николай Иванович («Единая Россия») — 53 тыс. 855; Пархоменко Юлия Викторовна (Партия Роста) — 57 тыс. 825; Ярышев Сергей Николаевич («Единая Россия») — 40 тыс. 75; Карпенко Александр Николаевич («Единая Россия») — 56 тыс. 51; Горбань Андрей Евгеньевич («Единая Россия») — 53 тыс. 440; Чалый Николай Филиппович («Единая Россия») — 36 тыс. 712; Димитриев Константин Триондофилович («Единая Россия») — 39 тыс. 252; Орленко Сергей Юрьевич («Единая Россия») — 37 тыс. 107; Косач Алексей Сергеевич («Единая Россия») — 47 тыс. 639; Булдин Андрей Владимирович («Единая Россия») — 38 тыс. 892; Джеус Александр Васильевич («Единая Россия») — 41 тыс. 108; Иванчикова Вероника Валерьевна (ЛДПР) — 31 тыс. 10; Тепляков Виктор Нодариевич («Единая Россия») — 52 тыс. 494; Юнанов Борис Геннадьевич («Единая Россия») — 30 тыс. 433; Невзорова Анна Владимировна («Единая Россия») — 2 тыс. 671.

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