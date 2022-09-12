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В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам

Политика
12.09.2022 14:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-opublikovan-spisok-deputatov-zsk-izbrannyh-po-odnomandatnym-okrugam
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
Фото пресс-службы ЗСК

В новый состав Законодательного собрания региона войдут 45 парламентариев. В их числе 41 «единоросс», два представителя ЛДПР, а также по одному депутату от партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Партия Роста».

Уточненный список депутатов ЗСК, которые были избраны по одномандатным округам, с количеством избирателей, проголосовавших за кандидата, выглядит так:

  1. Граф-Колесник Владислав Владимирович (Справедливая Россия — Патриоты — За Правду) — 12750
  2. Тутушкин Иван Геннадьевич (ЛДПР) — 6471;
  3. Гринев Станислав Владимирович («Единая Россия») — 1437;
  4. Николенко Станислав Александрович («Единая Россия») — 17253;
  5. Брагарник Игорь Самуилович («Единая Россия») — 15024;
  6. Трубилин Александр Иванович («Единая Россия») — 16821;
  7. Головченко Галина Александровна («Единая Россия») — 7 тыс. 947;
  8. Бузмаков Алексей Викторович («Единая Россия») — 11 тыс. 247;
  9. Лобачев Николай Федорович («Единая Россия») — 23 тыс. 407;
  10. Дорошев Андрей Александрович («Единая Россия») — 14 тыс. 798;
  11. Артеменко Иван Петрович («Единая Россия») — 48 тыс. 672;
  12. Колодяжный Михаил Михайлович («Единая Россия») — 37 тыс. 43;
  13. Штаничев Алексей Васильевич («Единая Россия») — 45 тыс. 65;
  14. Титов Алексей Николаевич («Единая Россия») — 53 тыс. 323;
  15. Галенко Александр Петрович («Единая Россия») — 48 тыс. 473;
  16. Зюзин Владимир Александрович («Единая Россия») — 70 тыс. 942;
  17. Очкаласова Татьяна Виталиевна («Единая Россия») — 77 тыс. 224;
  18. Носов Сергей Владимирович («Единая Россия») — 48 тыс. 726;
  19. Маковеев Александр Владимирович («Единая Россия») — 46 тыс. 242;
  20. Косяников Сергей Васильевич («Единая Россия») — 54 тыс. 444;
  21. Беловол Жанна Викторовна («Единая Россия») — 34 тыс. 768;
  22. Лыбанев Владимир Викторович («Единая Россия») — 55 тыс. 884;
  23. Белан Сергей Алексеевич («Единая Россия») — 21 тыс. 837;
  24. Поголов Александр Викторович («Единая Россия») — 34 тыс. 827;
  25. Сбитнев Вячеслав Леонидович («Единая Россия») — 33 тыс. 177;
  26. Орлов Сергей Иванович («Единая Россия») — 56 тыс. 806;
  27. Шендрик Евгений Демьянович («Единая Россия») — 31 тыс. 555;
  28. Харламов Владимир Иванович («Единая Россия») — 28 тыс. 981;
  29. Чернявский Виктор Васильевич («Единая Россия») — 38 тыс. 290;
  30. Чемерис Игорь Владимирович («Единая Россия») — 48 тыс. 17;
  31. Морарь Николай Иванович («Единая Россия») — 53 тыс. 855;
  32. Пархоменко Юлия Викторовна (Партия Роста) — 57 тыс. 825;
  33. Ярышев Сергей Николаевич («Единая Россия») — 40 тыс. 75;
  34. Карпенко Александр Николаевич («Единая Россия») — 56 тыс. 51;
  35. Горбань Андрей Евгеньевич («Единая Россия») — 53 тыс. 440;
  36. Чалый Николай Филиппович («Единая Россия») — 36 тыс. 712;
  37. Димитриев Константин Триондофилович («Единая Россия») — 39 тыс. 252;
  38. Орленко Сергей Юрьевич («Единая Россия») — 37 тыс. 107;
  39. Косач Алексей Сергеевич («Единая Россия») — 47 тыс. 639;
  40. Булдин Андрей Владимирович («Единая Россия») — 38 тыс. 892;
  41. Джеус Александр Васильевич («Единая Россия») — 41 тыс. 108;
  42. Иванчикова Вероника Валерьевна (ЛДПР) — 31 тыс. 10;
  43. Тепляков Виктор Нодариевич («Единая Россия») — 52 тыс. 494;
  44. Юнанов Борис Геннадьевич («Единая Россия») — 30 тыс. 433;
  45. Невзорова Анна Владимировна («Единая Россия») — 2 тыс. 671.

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