В сентябре Краснодарский край настигнет магнитная буря уровня G2

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Магнитные возмущения посетят планету в первые осенние выходные.

С 3 по 4 сентября из-за солнечных вспышек на Землю обрушатся магнитные бури. В субботу и воскресенье они будут достигать уровня G2, что характеризуется как средний. Затем, уже в понедельник, возмущения станут слабее и опустятся до минимального значения G1.

В такие дни ученые рекомендуют избегать физических активностей, употреблять больше воды, отказаться от жареной и жирной пищи, кофе и алкоголя.

Стоит заметить, что 29 августа ранним утром на планету опускалась слабая буря. Возмущения уровня G1 царили недолго. И уже сейчас магнитное поле земли стабилизируется, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

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