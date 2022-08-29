В сентябре Краснодарский край настигнет магнитная буря уровня G2
Общество
29.08.2022 10:30
Магнитные возмущения посетят планету в первые осенние выходные.
С 3 по 4 сентября из-за солнечных вспышек на Землю обрушатся магнитные бури. В субботу и воскресенье они будут достигать уровня G2, что характеризуется как средний. Затем, уже в понедельник, возмущения станут слабее и опустятся до минимального значения G1.
В такие дни ученые рекомендуют избегать физических активностей, употреблять больше воды, отказаться от жареной и жирной пищи, кофе и алкоголя.
Стоит заметить, что 29 августа ранним утром на планету опускалась слабая буря. Возмущения уровня G1 царили недолго. И уже сейчас магнитное поле земли стабилизируется, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.
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