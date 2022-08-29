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В сентябре Краснодарский край настигнет магнитная буря уровня G2

Общество
29.08.2022 10:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sentyabre-krasnodarskij-kraj-nastignet-magnitnaya-burya-urovnya-g2
В сентябре Краснодарский край настигнет магнитная буря уровня G2
Фото jplenio, pixabay.com

Магнитные возмущения посетят планету в первые осенние выходные.

С 3 по 4 сентября из-за солнечных вспышек на Землю обрушатся магнитные бури. В субботу и воскресенье они будут достигать уровня G2, что характеризуется как средний. Затем, уже в понедельник, возмущения станут слабее и опустятся до минимального значения G1.

В такие дни ученые рекомендуют избегать физических активностей, употреблять больше воды, отказаться от жареной и жирной пищи, кофе и алкоголя.

Стоит заметить, что 29 августа ранним утром на планету опускалась слабая буря. Возмущения уровня G1 царили недолго. И уже сейчас магнитное поле земли стабилизируется, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Читайте также: в Краснодарском крае первые дни сентября будут жаркими.

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