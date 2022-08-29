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Лето продолжается: в Краснодарском крае начало сентября будет жарким

Общество
29.08.2022 07:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/leto-prodolzhaetsya-v-krasnodarskom-krae-nachalo-sentyabrya-budet-zharkim
Лето продолжается: в Краснодарском крае начало сентября будет жарким
Фото HeungSoon, pixabay.com

С наступлением сентября летнее тепло сохранится в ряде регионов России, в том числе в Краснодарском крае.

Об этом 29 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Несмотря на дожди и грозы в начале недели, жара не покинет юг России, отметил эксперт.

«На юге прогнозируется жара. Лето будет бушевать — ожидается 30 — 35 °С, а в отдельных регионах еще выше температура будет. В Астраханской области прогнозируется до 39 °С, в Ростовской области — до 36 °С. Но погода будет неустойчивая. В Краснодарском крае в понедельник будет сильный дождь с грозой, аналогичная ситуация на Ставрополье», — сказал Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что море на южных курортах в начале сентября будет очень теплым. Так, в Сочи, Туапсе и Геленджике температура морской воды составит 27 °С. В Крыму — 25-26 °С.

Также в начале сентября тепло сохранится в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской областях, республике Алтай и Алтайском крае, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 августа местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

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