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В Краснодарском крае вечером 28 августа ожидаются ливни с грозами

Общество
28.08.2022 18:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vecherom-28-avgusta-ozhidayutsya-livni-s-grozami
В Краснодарском крае вечером 28 августа ожидаются ливни с грозами
Фото пресс-службы администрации Крымского района

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде на территории региона.

По данным синоптиков, с 17:00 до 19:00 28 августа и до конца дня, а также в течение дня 29 августа местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

На участке от Анапы до Магри есть риск появления смерчей над морем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с неблагоприятным прогнозом дорожные службы перешли в круглосуточный режим работы. Мобилизовали около 40 единиц спецтехники и до 100 человек линейного персонала. Специалисты следят за транспортной ситуацией на дорогах и уровнем воды в реках, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в последние выходные лета возможны кратковременные дожди и грозы.

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