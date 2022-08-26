В Краснодарском крае в последние выходные лета возможны кратковременные дожди и грозы
Общество
26.08.2022 12:48
Прошедшей ночью Анапу уже настигло и то, и другое. Ливневая канализация не выдержала, в итоге затопило одну улицу.
По прогнозам, в крае ожидается переменная облачность. Ветер восточный с порывами до 20 м/с. Днем воздух прогреется до +35 °С.
Так, 26 августа преимущественно без осадков. Местами образуется пыльная буря.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пыльная буря в Краснодарском крае будет бушевать до 26 августа.
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