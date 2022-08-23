Синоптики: пыльная буря в Краснодарском крае будет бушевать до 26 августа
Общество
23.08.2022 14:47
Ветер поднялся в северной и восточной зонах региона. Порывы могут достигать 22 м/с.
С востока заносятся мельчайшие частицы песка и почвы. Родина этой пыли — Калмыкия и Волгоградская область.
«Это именно та пыль, которая была поднята в слой атмосферы по всем законам турбулентности и перенесена на нашу территорию, так как все потоки именно с востока смыкаются на Краснодарский край», — сообщил заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.
По прогнозам метеорологов, пыльным воздух будет до 26 августа, пока не пойдут дожди. Автолюбителям рекомендуют не садиться за руль в условиях плохой видимости, а прохожие могут защитить органы дыхания медицинской маской.
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