В семи районах Кубани устранили нарушения по содержанию площадок для сбора ТКО

В совещании по вопросам развития системы обращения с ТКО под председательством замглавы Кубани Андрея Прошунина участвовали представители законодательной и исполнительной власти края, а также региональных операторов.

По словам вице-губернатора, в бюджетах муниципалитетов нужно предусмотреть средства на реализацию задач в сфере обращения с отходами. Речь идет в том числе о ведении схемы и реестра, создании и содержании площадок.

«Совместно с региональными операторами и управляющими компаниями необходимо актуализировать и оптимизировать графики вывоза ТКО. Кроме того, графики работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции мест накопления отходов должны соблюдаться неукоснительно», — подчеркнул Андрей Прошунин.

Так, в Приморско-Ахтарском, Успенском, Тбилисском, Павловском, Староминском, Усть-Лабинском и Калининском районах завершили работы по устранению нарушений содержания контейнерных площадок.

«Сегодня строительство новых современных комплексов на территории региона остро необходимо. Этот трудоемкий и дорогостоящий процесс затягивается на этапе подбора земельных участков под создание объекта», — сказал замглавы Кубани.

Андрей Прошунин отметил, что муниципалитеты должны выбрать и перевести в нужную категорию земли, где появятся новые объекты обращения с ТКО, а также решить вопросы по развитию инженерной и дорожной инфраструктуры.

Новые объекты по обращению с отходами будут возводить на территориях согласно положительному заключению государственной экологической экспертизы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: к началу курортного сезона в Сочи установят 1,5 тыс. новых мусорных контейнеров.