К началу курортного сезона в Сочи установят 1,5 тыс. новых мусорных контейнеров

Модернизацию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили 20 марта на совещании под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского.

Для сбора ТКО регоператор передал муниципалитету 1,5 тыс. новых контейнеров. Их расстановку проведут к началу курортного сезона.

Также Сочи получил около 50 бункеров для сбора крупногабаритного мусора, теперь их общее число на балансе города превысило 100 единиц. Это позволит обеспечить бункерами микрорайоны и сельские округа.

«Планомерно внедряем на курорте практику раздельного сбора. В рамках муниципального контракта произведена закупка 850 контейнеров для накопления пластика. Они будут установлены на всех городских контейнерных площадках», — отметил Алексей Копайгородский.

Благодаря этой работе и запуску сортировочной линии удастся значительно уменьшить объем отходов, подлежащих вывозу на полигон, добавил мэр Сочи.

Кроме того, с начала года подрядная организация, занимающаяся сбором ТКО с контейнерных площадок, приобрела 27 спецмашин. До конца апреля в планах закупить еще пять единиц техники.

Сейчас ежедневно мусор с контейнерных площадок на улицах города-курорта собирают 86 спецавтомобилей. В сутки вывозят около 900 т отходов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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