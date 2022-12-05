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В сельских округах Новороссийска с начала года выровняли 46 км дорог

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-selskih-okrugah-novorossijska-s-nachala-goda-vyrovnyali-46-km-dorog
Видео канала «Кубань 24»

Строители отсыпали щебнем улицы Ангарскую и Мичурина, асфальтобетонным гранулятом — Солнечную.

Также приступили к работам на улице Сосновой в селе Цемдолина и на Ореховой в Мысхако. Перечень территорий, которые необходимо привести в порядок, составляли с учетом обращений местных жителей.

Так, к зиме выровняли дороги на 26 улицах. Они были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с опережением графика. Всего с начала 2022 года в городе-герое выполнили работы почти на 100 участках общей протяженностью 46 км.

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