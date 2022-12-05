В сельских округах Новороссийска с начала года выровняли 46 км дорог
Общество
05.12.2022 08:58
Строители отсыпали щебнем улицы Ангарскую и Мичурина, асфальтобетонным гранулятом — Солнечную.
Также приступили к работам на улице Сосновой в селе Цемдолина и на Ореховой в Мысхако. Перечень территорий, которые необходимо привести в порядок, составляли с учетом обращений местных жителей.
Так, к зиме выровняли дороги на 26 улицах. Они были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с опережением графика. Всего с начала 2022 года в городе-герое выполнили работы почти на 100 участках общей протяженностью 46 км.
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