В сельских округах Новороссийска с начала года выровняли 46 км дорог

Строители отсыпали щебнем улицы Ангарскую и Мичурина, асфальтобетонным гранулятом — Солнечную.

Также приступили к работам на улице Сосновой в селе Цемдолина и на Ореховой в Мысхако. Перечень территорий, которые необходимо привести в порядок, составляли с учетом обращений местных жителей.

Так, к зиме выровняли дороги на 26 улицах. Они были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с опережением графика. Всего с начала 2022 года в городе-герое выполнили работы почти на 100 участках общей протяженностью 46 км.

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