В сельхозтехникуме Анапы оборудовали современные мастерские для практических занятий

Видео канала «Кубань 24»

Состоялось торжественное открытие мастерских по компетенциям «Сельскохозяйственные биотехнологии» и «Промышленное садоводство». Их удалось открыть благодаря участию в экспериментальной программе Минпросвещения РФ «Профессионалитет».

Цель — предоставлять студентам не только научные знания, но и возможность практики, чтобы вырастить высококвалифицированных специалистов в кратчайшие сроки.

«Для нас сегодня особенно важно то, что работодатели тоже участвуют в этом процессе. Они готовы вкладывать средства в развитие подготовки кадров. И, соответственно, в ребят, чтобы потом им было где работать», — сказала начальник отдела профобразования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Наталья Батютина.

Лаборатория по клонированию, о которой еще недавно лишь мечтали сотрудники техникума, теперь стала базой для размножения и селекции необычных видов растений. Из них разобьют сад, за которым начнут ухаживать с помощью новой техники. Для студентов закупили современные секаторы, тракторы и даже метеостанции. Всего за счет федерального гранта на базе сельхозтехникума предусмотрели 14 площадок под производственные процессы.

Читайте также: студенты КубГУ приняли участие в проекте для начинающих бизнесменов.