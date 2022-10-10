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В сельхозтехникуме Анапы оборудовали современные мастерские для практических занятий

Общество
10.10.2022 09:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-selhoztehnikume-anapy-oborudovali-sovremennye-masterskie-dlya-prakticheskih-zanyatij
Видео канала «Кубань 24»

Состоялось торжественное открытие мастерских по компетенциям «Сельскохозяйственные биотехнологии» и «Промышленное садоводство». Их удалось открыть благодаря участию в экспериментальной программе Минпросвещения РФ «Профессионалитет».

Цель — предоставлять студентам не только научные знания, но и возможность практики, чтобы вырастить высококвалифицированных специалистов в кратчайшие сроки.

«Для нас сегодня особенно важно то, что работодатели тоже участвуют в этом процессе. Они готовы вкладывать средства в развитие подготовки кадров. И, соответственно, в ребят, чтобы потом им было где работать», — сказала начальник отдела профобразования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Наталья Батютина.

Лаборатория по клонированию, о которой еще недавно лишь мечтали сотрудники техникума, теперь стала базой для размножения и селекции необычных видов растений. Из них разобьют сад, за которым начнут ухаживать с помощью новой техники. Для студентов закупили современные секаторы, тракторы и даже метеостанции. Всего за счет федерального гранта на базе сельхозтехникума предусмотрели 14 площадок под производственные процессы.

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