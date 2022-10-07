Студенты КубГУ приняли участие в проекте для начинающих бизнесменов
Его цель — помочь молодежи сформировать бизнес-идеи. В роли наставников выступают не только педагоги, но и предприниматели, которые делятся практическими советами.
Участники проекта на практике оттачивают полученные знания.
«Студенты смогут развить в себе те навыки предпринимателя, которые могут им пригодиться в будущем. Умение работать в команде, делегировать часть полномочий, брать на себя ответственность и приносить пользу в рамках реального экономического рынка — это то, с чем ребята от нас уйдут», — сказала директор технологического парка «Университет» КубГУ Оксана Копанева.
Индустриальные партнеры проекта готовы вложиться в самые удачные и востребованные стартапы. Они собираются предоставить не только финансовую поддержку, но и базу для реализации идей. В новых решениях сейчас особенно нуждаются промышленный сектор, IT и образование.
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