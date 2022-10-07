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Студенты КубГУ приняли участие в проекте для начинающих бизнесменов

Экономика
07.10.2022 08:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/studenty-kubgu-prinyali-uchastie-v-proekte-dlya-nachinayushhih-biznesmenov
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Его цель — помочь молодежи сформировать бизнес-идеи. В роли наставников выступают не только педагоги, но и предприниматели, которые делятся практическими советами.

Участники проекта на практике оттачивают полученные знания.

«Студенты смогут развить в себе те навыки предпринимателя, которые могут им пригодиться в будущем. Умение работать в команде, делегировать часть полномочий, брать на себя ответственность и приносить пользу в рамках реального экономического рынка — это то, с чем ребята от нас уйдут», — сказала  директор технологического парка «Университет» КубГУ Оксана Копанева.

Индустриальные партнеры проекта готовы вложиться в самые удачные и востребованные стартапы. Они собираются предоставить не только финансовую поддержку, но и базу для реализации идей. В новых решениях сейчас особенно нуждаются промышленный сектор, IT и образование.

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