В селе Полтавченском Кущевского района благоустроили парк по нацпроекту
Общество
11.12.2023 12:43
Благоустройство зеленой зоны провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В парке обустроили детскую и воркаут площадки, провели озеленение. Местные жители уже оценили обновленную территорию.
— Детям здесь будет интересно на спортивных и детских площадках. Мы хотели бы выразить огромную благодарность всем задействованным в благоустройстве лицам.
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