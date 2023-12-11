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В селе Полтавченском Кущевского района благоустроили парк по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sele-poltavchenskom-kushhevskogo-rajona-blagoustroili-park-po-natsproektu
Видео канала «Кубань 24»

Благоустройство зеленой зоны провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В парке обустроили детскую и воркаут площадки, провели озеленение. Местные жители уже оценили обновленную территорию.

— Детям здесь будет интересно на спортивных и детских площадках. Мы хотели бы выразить огромную благодарность всем задействованным в благоустройстве лицам.

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