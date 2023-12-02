Николаевский бульвар открыли в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре

Торжественное мероприятие, на котором собрались местные жители с детьми, состоялось 2 декабря.

Красную ленточку в ознаменование открытия Николаевского бульвара вместе с детьми перерезали депутат ЗСК Игорь Брагарник, замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов, мэр Краснодара Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко.

Глава Краснодара подчеркнул, что жители микрорайона были соавторами проекта благоустройства Николаевского бульвара и следили за ходом работ на всех этапах.

«Спасибо за такое неравнодушное отношение к городу, к микрорайону. Не сомневаюсь, что это будет любимое место семейного отдыха, занятий спортом. Здесь можно проводить мероприятия, концерты, выставки», — сказал мэр кубанской столицы.

Все работы по благоустройству новой зеленой территории завершили 20 ноября. Здесь обустроили 4 детских и 3 спортивных площадки, зону воркаута и зону для выгула и дрессировки собак. На бульваре есть зона для бадминтона и игры в шахматы. Также обустроили амфитеатр для проведения мероприятий и кинопоказов под открытым небом. На бульваре установлены лавочки и урны, работает бесплатный муниципальный туалет.

Благоустройство территории, которую жители выбрали на рейтинговом голосовании, стартовало в марте. Работы провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего в кубанской столице за последние 6 лет построили 21 зеленую территорию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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