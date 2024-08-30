В селе Отрадненского района сквер обновили уже на 80%

Речь идет о сквере в селе Гусаровском. Его обновляют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Площадь зеленой территории — 11 тыс. кв. м. На ней уже обновили сцену и сделали парковку для машин.

«Готовы основания для установки оборудования на площадках — детской и для воркаута. Ведем монтаж системы освещения. После установят объекты малых архитектурных форм», – сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

В конце в сквере проведут озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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