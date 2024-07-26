В селе Белоглинского района по нацпроекту к сентябрю обустроят зеленую зону

По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят территорию площадью почти 7 тыс. кв. м. Речь идет о зеленой зоне на улице Соболя в центре села Новопавловка.

Все готово более чем на 60%. Об этом рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

«Сейчас подрядчик продолжает укладку брусчатки, также сделают уличное освещение, установят детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, объекты малых архитектурных форм, оборудуют скейт-площадку», — уточнил министр.

Основные работы на территории завершат уже к сентябрю. После этого до октября там выполнят дополнительное озеленение: высадят деревья, кустарники, оформят цветочные клумбы и засеют газоны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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