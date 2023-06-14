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В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенников с отправкой удостоверений через мессенджеры

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sberbanke-predupredili-o-novoj-sheme-moshennikov-s-otpravkoj-udostoverenij-cherez-messendzhery
В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенников с отправкой удостоверений через мессенджеры
Фото pixabay.com

Телефонные мошенники все время совершенствуют свои преступные схемы. Для того, чтобы люди им верили, они начали предоставлять поддельные документы сотрудников банков, сообщил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов», — рассказал он.

В качестве примера поддельного документа, используемого аферистами, он привел «удостоверение квалифицированного сотрудника банка», сообщает РИА «Новости».

Жителей призвали быть бдительнее во время подозрительных звонков. Важно знать, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам через мессенджеры.

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