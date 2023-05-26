Полиция Краснодарского края запустила горячую линию по борьбе с IT-мошенничеством

В последние годы многие люди становятся жертвами IT-мошенников, которые используют различные схема для обмана. Из-за мошенников люди лишаются своих сбережений или погашают кредиты на свое имя, которые они не брали.

Полиция Кубани убедительно просит граждан не доверять сомнительным звонкам и ни в коем случае не сообщать по телефону свои персональные данные для осуществления финансовых операций.

Для борьбы с IT-мошенничеством полиция Краснодарского края запустила горячую линию по номеру: +7 (999) 437-43-53. Граждане также могут обратиться за помощью по телефону доверия ГУ МВД по Краснодарскому краю — 8 (861) 224-58-48.

Читайте также: более 4 тыс. жителей Краснодарского края обманули мошенники с начала года: злоумышленники используют новые схемы.