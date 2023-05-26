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Полиция Краснодарского края запустила горячую линию по борьбе с IT-мошенничеством

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-krasnodarskogo-kraya-zapustila-goryachuyu-liniyu-po-it-moshennichestvu
Полиция Краснодарского края запустила горячую линию по борьбе с IT-мошенничеством
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В последние годы многие люди становятся жертвами IT-мошенников, которые используют различные схема для обмана. Из-за мошенников люди лишаются своих сбережений или погашают кредиты на свое имя, которые они не брали.

Полиция Кубани убедительно просит граждан не доверять сомнительным звонкам и ни в коем случае не сообщать по телефону свои персональные данные для осуществления финансовых операций.

Для борьбы с IT-мошенничеством полиция Краснодарского края запустила горячую линию по номеру: +7 (999) 437-43-53. Граждане также могут обратиться за помощью по телефону доверия ГУ МВД по Краснодарскому краю — 8 (861) 224-58-48.

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