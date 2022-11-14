В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенников с «единым межбанковским счетом»
Кибер-мошенники продолжают обманывать доверчивых россиян и продолжают придумывать для этого новые схемы. О новой популярной мошеннической схеме рассказали специалисты Сбербанка.
«Злоумышленник звонит под видом сотрудника полиции. Он сообщает, что с вашего единого межбанковского счета преступники собираются украсть все деньги. Злоумышленников уже ищут, но вам нужно помочь в их поимке», — говорится в Telegram-канале Сбербанка.
После «полицейского» человеку звонит якобы сотрудник службы безопасности Центробанка и говорит, что ему нужно обязательно перевести все свои деньги на так называемый безопасный счет, чтобы их не присвоили преступники. В результате мошенники диктуют своей жертве счет, к которому имеют доступ. Они забирают все переведенные деньги и перестают выходить на связь.
В Сбербанке подчеркнули, что «единого межбанковского счета» не существует. Если поступает звонок из Банка России, то это наверняка мошенничество. Организация никогда не звонит физическим лицам. Кроме того, сотрудники банков и полиции никогда не попросят по телефону перевести свои деньги куда-либо.
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