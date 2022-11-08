В Краснодарском крае банда телефонных мошенников увела с чужих карт свыше 3,6 млн рублей
Пятеро молодых людей из Курганской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев обманом вынудили трех жителей Краснодара, Кореновска и Ставрополя перевести на якобы безопасные счета более 3,6 млн рублей. За мошенничество членам банды в возрасте от 23 лет до 31 года грозит до 10 лет колонии.
По данным следствия, подозреваемые, действуя в составе организованной группы, подыскивали людей для оформления на них банковских карт. На эти карты потерпевшие перечисляли деньги.
Следователи установили, что мошенники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по телефону представлялись сотрудниками безопасности банков и правоохранительных органов. Таким образом они убеждали людей переводить свои сбережения на якобы безопасные счета. Средства подозреваемые обналичивали и переводили по реквизитам, указанным организаторами преступной схемы. Часть оставляли себе в качестве вознаграждения.
На членов преступной группы завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Обвиняемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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