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В Краснодарском крае банда телефонных мошенников увела с чужих карт свыше 3,6 млн рублей

Происшествия
08.11.2022 09:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-banda-telefonnyh-moshennikov-uvela-s-chuzhih-kart-svyshe-3-6-mln-rublej
В Краснодарском крае банда телефонных мошенников увела с чужих карт свыше 3,6 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пятеро молодых людей из Курганской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев обманом вынудили трех жителей Краснодара, Кореновска и Ставрополя перевести на якобы безопасные счета более 3,6 млн рублей. За мошенничество членам банды в возрасте от 23 лет до 31 года грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, подозреваемые, действуя в составе организованной группы, подыскивали людей для оформления на них банковских карт. На эти карты потерпевшие перечисляли деньги.

Следователи установили, что мошенники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по телефону представлялись сотрудниками безопасности банков и правоохранительных органов. Таким образом они убеждали людей переводить свои сбережения на якобы безопасные счета. Средства подозреваемые обналичивали и переводили по реквизитам, указанным организаторами преступной схемы. Часть оставляли себе в качестве вознаграждения.

На членов преступной группы завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Обвиняемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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