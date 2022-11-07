Аферист из Краснодара «заработал» 4 млн рублей, продав 12 тонн горбуши двум разным клиентам

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На Сахалине 41-летний кубанец, действуя от лица организации, занимающейся продажей рыбы, заключил с покупателем договор на продажу более 12 тонн горбуши.

По данным следствия, он показал товар, находящийся на складе фирмы и заключил договор, по котором получил более 2 млн рублей. В то же время к мужчине обратилась другая клиентка, также желающая приобрести не менее 12 т горбуши.

Злоумышленник воспользовался тем, что первый покупатель не успел забрать рыбу со склада, и продал ее второй раз. Клиентка сразу вывезла товар. Через некоторое время она снова обратилась к поставщику с заказом на 10 т свежемороженой кеты. Злоумышленник согласился. Получив от клиентки почти 1,8 млн рублей, он распорядился ими по своему усмотрению. Выполнять взятые на себя обязательства не стал.

На подозреваемого завели уголовное дело. Также в ходе следствия выяснилось, что он причастен к краже денег у знакомой. Женщина не скрывала от него, где хранит 300 тыс. рублей, вырученные от продажи машины. Злоумышленник похитил деньги и скрылся.

В настоящее время уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает «МВД Медиа».

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