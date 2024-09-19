В Санкт-Петербурге стартовал Евразийский женский форум

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева провела сессию с участием женщин-мэров.

Представители муниципалитетов и организаций России, Беларуси, Таджикистана и Ирана обсудили важность создания благоустроенных и безопасных территорий для жителей своих городов.

Они поделились успешными практиками и подходами, направленными на улучшение жизни граждан и развитие инфраструктуры.

Участницы подчеркнули значимость созидательной роли женщины в формировании справедливых и добрососедских отношений между государствами.

Этим летом ВАРМСУ получила официальный статус единой организации, представляющей интересы муниципалитетов на всех уровнях власти и в международных отношениях.

Решением президента Владимира Путина ассоциация формирует единую платформу для диалога и обмена опытом как внутри страны, так и на международной арене для муниципалитетов.

Это открывает новые горизонты развития территорий и повышения качества жизни граждан.

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