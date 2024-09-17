Форум журналистов «Вся Россия — 2024» открылся в Сочи

На форум из 89 регионов России приехали руководители и сотрудники разных СМИ, блогеры, общественные деятели, представители власти, а также иностранные гости.

На такие форумы едут прежде всего для обмена опытом, говорят журналисты соцсетей и интернет-портала «Кубань 24».

«Ребята, которые здесь читают лекции, делают замечательное дело — мы получаем заряд не только бодрости и оптимизма, но и заряд знаний», — говорит главный редактор интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов.

«Форум — классная возможность увидеться с коллегами, обменяться опытом, послушать лекции по нашему направлению, по соцсетям. И есть возможность после лекций подойти к спикерам и узнать какие-то секреты», — добавляет руководитель дирекции социальных сетей «Кубань 24» Владимир Пономарев.

Форум будет работать до 21 сентября. Каждый день с утра до вечера насыщен различными образовательными и культурными мероприятиями.

«Программа форума, конечно, современная. Она отвечает тем требования и запросам, которые сегодня существуют у сообщества. Потому что журналистика не может быть статичной — она должна развиваться, идти за своей аудиторией, может быть, в каких-то моментах даже опережать, быть информативной, полезной. Всем этим навыкам традиционно коллеги будут учиться на форуме «Вся Россия», — рассказывает руководитель Департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

На протяжение недели журналисты будут принимать участие в мастер-классах, пресс-конференциях, обучающих семинарах в гостиничном комплексе «Жемчужина». Еще одной площадкой для встреч станет Зимний театр, где сегодня прошла церемония открытия форума. А 21 сентября, по традиции, на церемонии закрытия подведут итоги профессионального конкурса.

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