Открытой студии телеканала «Кубань 24» исполнился один год

Уже ровно год телеканал «Кубань 24» ведет прямые эфиры из открытой студии в самом сердце города. Это единственный проект такого формата на всем юге России. Жители Краснодара и туристы могут своими глазами увидеть работу сотрудников телеканала.

На полную мощность студия работает с сентября прошлого года. В честь открытия студии сотрудники «Кубань 24» написали название канала на тарелке, оставили свои подписи. После ее по традиции разбили на счастье.

«День открытия — был праздник. Перерезание ленточки, разбитие тарелки. Это было весело, празднично», — говорит оператор «Кубань 24» Артур Завада.

За это время не меньше 2 тыс. человек побывали в телестудии под открытым небом. Такой интерактив заставляет останавливаться. Прохожие могут стать зрителями и увидеть внутреннюю кухню телекомпании.

В день у ведущих пять эфиров по 30 минут. Трудностей много, но профессионалы знают свое дело. Над проектом работает огромное количество специалистов: ведущие, операторы, редакторы, продюсеры, визажисты, техники.

«Для нас это новый опыт, новый формат — работать на виду. Много разных курьезных ситуаций бывает. Люди заходят активно, кто-то стучит, кто-то сразу заходит», — рассказывает телеведущая «Кубань 24» Наталья Клещева.

Гости совершенно разные. Порог студии переступали и знаменитости, представители Forbes, руководство Банка России. В честь дня рождения открытой телестудии приехали гости из Индии — рок-группа Arogya.

Ключевая цель проекта — стирание границ между зрителями и ведущими. Для юга России это уникальный проект. Подобное есть только в столицах: в Москве и Санкт-Петербурге.

«Уникальность, мало того, что мы получили новый павильон, в том, что сами ведущие и операторы находятся в Пушкинской площадки, а режиссеры и весь технический персонал находятся здесь и удаленно работают в студии», — подчеркивает программный директор «Кубань 24» Инна Неудачная.

За этот год в прозрачных стенах прошло более 1 тыс. прямых эфиров — свыше 500 часов.

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