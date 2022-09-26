В санаториях Сочи зарезервировали 3 тыс. мест для военнослужащих из зоны спецоперации
Политика
26.09.2022 16:12
Об этом 26 сентября рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский во время пресс-конференции на форуме журналистов «Вся Россия 2022».
«Сегодня Сочи имеет около 60 санаториев. Это около 30 тыс. койко-мест. Из них 10% фонд уже подготовили для того, чтобы военнослужащие проходили лечение и реабилитацию», — сказал Копайгородский.
Глава Сочи подчеркнул, что если будет необходимо, город подготовит еще места в санаториях для военнослужащих из зоны проведения специальной военной операции.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил о готовности возродить традиции города-госпиталя.
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