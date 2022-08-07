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В санаториях Сочи курс постковидной реабилитации прошли свыше 17 тыс. человек

Общество
07.08.2022 15:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sanatoriyah-sochi-kurs-postkovidnoj-reabilitatsii-proshli-svyshe-17-tys-chelovek
В санаториях Сочи курс постковидной реабилитации прошли свыше 17 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Сочи

Программы постковидной реабилитации ведут 24 санатория Сочи. С начала года их услугами воспользовались 7 тыс. человек. По итогам прошлого года реабилитацию после перенесенного COVID-19 прошли более 10 тыс. человек.

Наиболее активно в направлении постковидной реабилитации работают санатории «Металлург», «Золотой колос», «Октябрьский», «Санаторий имени М.В. Фрунзе», Medical Spa Отель Rosa Springs и бальнеологический комплекс «Мацеста».

Там отдыхающим предлагают курсы, направленные на восстановление дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Каждый курс назначается врачом индивидуально.

Значительный эффект при восстановлении организма после COVID-19 оказывают сероводородные, радоновые и йодобромные ванны.

Также пациентам проводят ингаляции верхних дыхательных путей при помощи минеральной воды «Пластунская». После процедур отмечается увеличение объемов вдыхаемого воздуха и улучшение сердечной деятельности. Программа реабилитации также улучшает качество сна и повышает физическую выносливость.

В настоящее время 60 санаториев и 14 крупных гостиничных комплексов Сочи предлагают 125 тыс. различных оздоровительных процедур, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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