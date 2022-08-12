В садах под Геленджиком созрел богатый урожай яблок
Общество
12.08.2022 08:48
Яблоневые сады находятся в селе Михайловский Перевал и уже готовы к уборке.
Плоды обычно срывают вручную, чтобы сохранить товарный вид. Массовый сбор начнется в конце августа. Аграрии намерены превзойти свое прошлогоднее достижение — в 2021 году под Геленджиком вырастили 5,7 тыс. т яблок. Пока еще нет наплыва рабочих, автор этого видео предлагает фон для аппетитных фотосессий.
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