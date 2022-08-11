В Краснодарском крае в 2022 году собрали рекордный урожай рапса
Экономика
11.08.2022 16:15
Больше всего рапса в этом году в регионе собрали в Ленинградском, Отрадненском, Белоглинском, Новопокровском и Лабинском районах.
«В 2022 году урожай озимого рапса превысил 285 тыс. т. — исторический рекорд наших аграриев. Это в два раза больше, чем в прошлом году», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.
Он напомнил, что за последние три года площадь сева озимого рапса в крае выросла в два раза — с 38,8 тыс. га до 82,3 тыс. га.
Рапс используют для производства косметической и масложировой продукции, а также для изготовления комбикорма и заготовки корма для животных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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