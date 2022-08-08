Кондратьев: кубанские аграрии завершили уборку озимых с новыми рекордами
Экономика
08.08.2022 11:27
В 2022 году кубанские аграрии собрали зерновых колосовых и зернобобовых на 20 тыс. т, а пшеницы на 100 тыс. т больше, чем в прошлом году.
«Кубанские аграрии завершили уборку озимых с новыми рекордами. В этом году с полей региона собрано 12,4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. В их числе 10,7 миллионов тонн пшеницы. Такого урожая еще никогда не собирали», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что в этом году погодные условия были непростыми — засуху сменяли ливни с градом.
Уборку озимых на Кубани вели на площади 1,9 млн га. Новый урожай в основном состоит из продовольственного зерна, из которого почти 90% — 3 и 4 класса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в 2022 году урожай зерновых в России может приблизиться к максимальному.
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