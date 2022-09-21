В РЖД опровергли информацию об ограничении продажи билетов на фоне частичной мобилизации

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее в сетях появилась недостоверная информация о том, что мужчинам призывного возраста РЖД продает билеты на поезда только при наличии специальной справки из военкомата.

В холдинге «Российские железные дороги» эту информацию опровергли.

«Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляются без дополнительных ограничений», — приводит сообщение РЖД ТАСС.

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в армию планируют призвать 300 тыс. резервистов.

В своем видеообращении Путин заявил, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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