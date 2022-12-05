В Рязанской области при взрыве на аэродроме погибли три человека

Взрыв произошел утром 5 декабря на стоянке авиационной техники под Рязанью.

Источник в экстренных службах региона рассказал, что в результате происшествия на аэродроме погибли трое человек. Еще пять человек пострадали. Двое из них получили тяжкий вред здоровью.

Пострадавших госпитализировали в приемное отделение Рязанской областной больницы, сообщает ТАСС.

Причины и обстоятельства взрыва на аэродроме в Рязанской области пока не известны. Официальных комментариев по инциденту не поступало.

Предварительно, на аэродроме произошло возгорание бензовоза, в результате ЧП поврежден самолет, сообщает РИА «Новости».

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