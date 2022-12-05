Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Рязанской области при взрыве на аэродроме погибли три человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ryazanskoj-oblasti-pri-vzryve-na-aerodrome-pogibli-tri-cheloveka
В Рязанской области при взрыве на аэродроме погибли три человека
Фото канала «Кубань 24»

Взрыв произошел утром 5 декабря на стоянке авиационной техники под Рязанью.

Источник в экстренных службах региона рассказал, что в результате происшествия на аэродроме погибли трое человек. Еще пять человек пострадали. Двое из них получили тяжкий вред здоровью.

Пострадавших госпитализировали в приемное отделение Рязанской областной больницы, сообщает ТАСС.

Причины и обстоятельства взрыва на аэродроме в Рязанской области пока не известны. Официальных комментариев по инциденту не поступало.

Предварительно, на аэродроме произошло возгорание бензовоза, в результате ЧП поврежден самолет, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: при взрыве газа в многоэтажке на Сахалине погибли 9 человек. Взрыв бытового газа произошел 19 ноября в угловом подъезде многоквартирного дома в поселке Тымовском на улице Библиотечной, 6А.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. Опрос: в Краснодаре 18% кадровиков признались в дискриминации ряда категорий женщин при приеме на работу
  4. Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
  5. В Сочи внедорожник Lexus собрал пробку на трассе, опрокинувшись после ДТП
  6. В Апшеронском районе иномарка вылетела с дороги и перевернулась, пострадали двое детей
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях