В РПЛ назначили даты последних игр ФК «Краснодар» в 2023 году

До конца года «быки» проведут три встречи — одну в ноябре и две в декабре.

Два из трех заключительных матчей осенней части РПЛ пройдут на домашнем стадионе «Краснодара».

Матч 16 тура РПЛ «быки» проведут с «Уралом» 26 ноября в 14:00, 17 тура — 3 декабря в 16:30 с «Оренбургом», 18 тура — 10 декабря в 19:45 с ЦСКА, сообщает официальный Telegram-канал «Мир Российской Премьер-Лиги».

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