Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Рождественскую ночь продлят работу общественного транспорта в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rozhdestvenskuyu-noch-prodlyat-rabotu-obshhestvennogo-transporta-v-sochi
В Рождественскую ночь продлят работу общественного транспорта в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В ночь на 7 января девять автобусных маршрутов будут курсировать до 3:00.

Речь идет об автобусах № 38, № 43, № 48, № 83, № 87, № 92, № 95, № 556, № 560.

Праздничные богослужения в Сочи пройдут в 36 храмах во всех четырех районах курорта. Подробное расписание можно узнать по ссылке, сообщает МЦУ Сочи.

Читайте также: телеканал «Кубань 24» в прямом эфире покажет Рождественскую службу в Свято-Екатерининском соборе Краснодара.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Соцсети: Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии
Соцсети: Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. В горах Сочи в ближайшие дни ожидается сход лавин
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях