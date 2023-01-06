В Рождественскую ночь продлят работу общественного транспорта в Сочи

В ночь на 7 января девять автобусных маршрутов будут курсировать до 3:00.

Речь идет об автобусах № 38, № 43, № 48, № 83, № 87, № 92, № 95, № 556, № 560.

Праздничные богослужения в Сочи пройдут в 36 храмах во всех четырех районах курорта. Подробное расписание можно узнать по ссылке, сообщает МЦУ Сочи.

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