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Телеканал «Кубань 24» в прямом эфире покажет Рождественскую службу в Свято-Екатерининском соборе Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/telekanal-kuban-24-v-pryamom-efire-pokazhet-rozhdestvenskuyu-sluzhbu-v-svyato-ekaterininskom-sobore-krasnodara
Телеканал «Кубань 24» в прямом эфире покажет Рождественскую службу в Свято-Екатерининском соборе Краснодара
Фото телеканала "Кубань 24"

Рождественская служба в кафедральном Свято-Екатерининском соборе Краснодара состоится в ночь на 7 января.

Увидеть праздничное богослужение в прямом эфире можно на телеканале «Кубань 24», а также по ссылке на YouTube, на странице канала в «Одноклассниках», на Rutube и в Telegram-канале. Трансляция начнется 6 января в 23:45.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Екатеринодарская и Кубанская епархия опубликовала расписание богослужений.

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