Телеканал «Кубань 24» в прямом эфире покажет Рождественскую службу в Свято-Екатерининском соборе Краснодара
Общество
06.01.2023 12:20
Рождественская служба в кафедральном Свято-Екатерининском соборе Краснодара состоится в ночь на 7 января.
Увидеть праздничное богослужение в прямом эфире можно на телеканале «Кубань 24», а также по ссылке на YouTube, на странице канала в «Одноклассниках», на Rutube и в Telegram-канале. Трансляция начнется 6 января в 23:45.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Екатеринодарская и Кубанская епархия опубликовала расписание богослужений.
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