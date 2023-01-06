Телеканал «Кубань 24» в прямом эфире покажет Рождественскую службу в Свято-Екатерининском соборе Краснодара

Рождественская служба в кафедральном Свято-Екатерининском соборе Краснодара состоится в ночь на 7 января.

Увидеть праздничное богослужение в прямом эфире можно на телеканале «Кубань 24», а также по ссылке на YouTube, на странице канала в «Одноклассниках», на Rutube и в Telegram-канале. Трансляция начнется 6 января в 23:45.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Екатеринодарская и Кубанская епархия опубликовала расписание богослужений.