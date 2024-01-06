В Рождественский сочельник на Кубани ожидаются плюсовая температура и облачность

В праздничный день в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. Несмотря на достаточно дождливую ночь, днем в регионе преимущественно без осадков.

Ветер будет дуть западной четверти 5–10 м/с, местами порывы 12–14 м/с. Днем воздух прогреется до +7…12 °С, в горах до +1…6 °С, на Черноморском побережье — до +9…14 °С.

В Краснодаре днем без осадков, ветер западной четверти 5–10 м/с. Воздух днем прогреется до +10…12 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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