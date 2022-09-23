В Ростуризме заявили, что не получившие повестки мужчины могут путешествовать

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Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала слухи о возможных ограничениях в передвижении по стране и выезду за рубеж для военнообязанных после объявления частичной мобилизации в стране.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — написала Догузова в Telegram.

Она также посоветовала военнообязанным мужчинам уточнять подобную информацию в военкоматах.

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