В Ростуризме заявили, что не получившие повестки мужчины могут путешествовать
Общество
23.09.2022 08:00
Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала слухи о возможных ограничениях в передвижении по стране и выезду за рубеж для военнообязанных после объявления частичной мобилизации в стране.
«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — написала Догузова в Telegram.
Она также посоветовала военнообязанным мужчинам уточнять подобную информацию в военкоматах.
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