В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий по России

Фото пресс-службы администрации Сочи

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок.

Ранее в СМИ и соцсетях распространили сведения о введении обязательных QR-кодов для путешествий. Информация оказалась ложной.

Догузова пояснила, что с 1 сентября начинает действовать система электронной путевки.

«Система электронной путевки вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов. Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах. Каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров. А также для удобства туристов — чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре. От туриста ничего дополнительно не требуется», — написала Догузова в Telegram.

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