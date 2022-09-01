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В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий по России

Общество
01.09.2022 11:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rosturizme-oprovergli-informatsiyu-o-vvedenii-qr-kodov-dlya-puteshestvij-po-rossii
В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий по России
Фото пресс-службы администрации Сочи

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок.

Ранее в СМИ и соцсетях распространили сведения о введении обязательных QR-кодов для путешествий. Информация оказалась ложной.

Догузова пояснила, что с 1 сентября начинает действовать система электронной путевки.

«Система электронной путевки вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов. Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах. Каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров. А также для удобства туристов — чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре. От туриста ничего дополнительно не требуется», — написала Догузова в Telegram.

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