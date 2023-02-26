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В Ростовской области женщина заставила дочь чистить зубы водой из унитаза

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-zhenshhina-zastavila-doch-chistit-zuby-vodoj-iz-unitaza
В Ростовской области женщина заставила дочь чистить зубы водой из унитаза

В соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина заставляет свою несовершеннолетнюю дочь чистить зубы щеткой водой из унитаза и снимает это на камеру смарфтона.

Утверждается, что это произошло в Ростовской области. Мать якобы решила наказать дочь таким образом за то, что она использовала нецензурные слова при общении в интернете.

Видеороликом с унижением несовершеннолетней заинтересовались сотрудники полиции. По данному факту ГУ МВД по Ростовской области проводит проверку, сообщает РИА «Новости».

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