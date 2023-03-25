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В Ростовской области загорелся склад целлюлозы, огонь охватил 1,2 тыс. кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-zagorelsya-sklad-tsellyulozy-ogon-ohvatil-1-2-tys-kv-metrov
В Ростовской области загорелся склад целлюлозы, огонь охватил 1,2 тыс. кв. метров
Фото t.me/mchs_rostov

Склад с целлюлозной продукцией загорелся в Аксае на улице Новочеркасское шоссе 25 марта около 10:00. В настоящее время площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м, огонь перекинулся на рядом стоящий ангар.

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Угроза  распространения на населенный пункт отсутствует. В ликвидации пожара участвуют 55 человека, 18 единиц техники. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В 13:05 пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.

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