В Ростовской области загорелся склад целлюлозы, огонь охватил 1,2 тыс. кв. метров

Склад с целлюлозной продукцией загорелся в Аксае на улице Новочеркасское шоссе 25 марта около 10:00. В настоящее время площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м, огонь перекинулся на рядом стоящий ангар.

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Угроза распространения на населенный пункт отсутствует. В ликвидации пожара участвуют 55 человека, 18 единиц техники. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В 13:05 пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.

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